Генштаб: Окупанти тиснуть на Покровському та Курахівському напрямках

Від початку доби 29 липня на полі бою відбулось 99 бойових зіткнення, російські війська намагаються прорвати оборону українських військ. Основні зусилля ворог прикладає на Покровському та Курахівському напрямках. ﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, повідомляє Українська правда.

На Харківському напрямку російські окупанти чотири рази штурмували позиції українського війська в районах Глибокого та Вовчанська. Зазнали втрат та відійшли.

На Куп’янському напрямку противник тричі активно йшов на позиції українських підрозділів неподалік Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два - тривають.

Ворог виявляє активність і на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Іванодар’ївка, Спірне та Переїзне оборонці української землі відбивають дві атаки, а чотири спроби просунутись уперед були для противника невдалими. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили чотири штурми позицій нашого війська поблизу Часового Яру, Дубово-Василівки, Кліщіївки та Григорівки. Два з них досі тривають.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак від початку доби зросла до 12. Зосередження зусиль противника відзначається в районах Північного, Залізного та Нью Йорка. Українські воїни відбили вісім атак, інші - продовжуються.

На Покровському напрямку, як і зазвичай останнім часом, відбулась найбільша кількість боєзіткнень. Окупанти, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, здійснили вже 36 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах десяти різних населених пунктів. Найактивніше ворог діє біля Прогресу, Новоолександрівки, Тимофіївки та Желанного. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 20 атак противника. 16 боїв продовжуються.

Відбулися бої поблизу Костянтинівки, Антонівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. Зупинено 17 атак окупаційної армії.

На Времівському напрямку українські воїни відбили ворожий штурм неподалік Великої Новосілки. У районах Костянтинівки та Водяного у цей час точиться ще п’ять боїв.

На Оріхівському напрямку загарбники здійснили три невдалі спроби просунутись неподалік Малої Токмачки. Отримали жорстку відсіч. Випустили понад півсотні НАРів у бік Кам’янського та Мирного.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.