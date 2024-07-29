Генштаб: Оккупанты давят на Покровском и Кураховском направлениях

С начала суток 29 июля на поле боя состоялось 99 боевых столкновения, российские войска пытаются прорвать оборону украинских войск. Основные усилия враг прикладывает на Покровском и Кураховском направлениях.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, сообщает Украинская правда.

На Харьковском направлении российские оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинской армии в районах Глубокого и Волчанска. Понесли потери и отошли.

На Купянском направлении противник трижды активно шел на позиции украинских подразделений неподалеку Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Шесть боестолкновений завершились без успеха для противника, еще два - продолжаются.

Враг проявляет активность и на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Иванодарьевка, Спирное и Переездное защитники украинской земли отбивают две атаки, а четыре попытки продвинуться вперед были для противника неудачными. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении оккупанты совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Часового Яра, Дубово-Васильевки, Клещеевки и Григорьевки. Два из них до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак с начала суток возросло до 12. Сосредоточение усилий противника отмечается в районах Северного, Железного и Нью Йорка. Украинские воины отбили восемь атак, другие - продолжаются.

На Покровском направлении, как и обычно в последнее время, состоялось наибольшее количество боестолкновений. Оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, осуществили уже 36 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах десяти различных населенных пунктов. Активнее всего враг действует возле Прогресса, Новоалександровки, Тимофеевки и Желанного. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 20 атак противника. 16 боев продолжаются.

Состоялись бои вблизи Константиновки, Антоновки и Парасковиевки на Кураховском направлении. Остановлено 17 атак оккупационной армии.

На Времовском направлении украинские воины отбили вражеский штурм неподалеку Большой Новоселки. В районах Константиновки и Водяного в это время идет еще пять боев.

На Ореховском направлении захватчики совершили три неудачные попытки продвинуться неподалеку Малой Токмачки. Получили жесткий отпор. Выпустили более полусотни НАРов в сторону Каменского и Мирного.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.