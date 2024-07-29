Командири 80 бригади ДШВ заявили, що їхня комбрига Ішкулова хочуть зняти з посади

Командири десантно-штурмових батальйонів та дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади записали відеозвернення із закликом залишити на посаді комбрига Еміля Ішкулова. З посиланням на відеозвернення бійців бригади.

За словами кількох співрозмовників LIGA.net з 80-ки, Ішкулов виступив проти бойового завдання, яке було непорівнянне з силами бригади.

Альтернативні варіанти, запропоновані бригадою, не взяли до уваги - натомість з'явилася інформація про можливе зняття комбрига Ішкулова, розповідають співрозмовники.

У зверненні до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та командувача Десантно-штурмових військ Ігоря Скібюка командири 80-ки заявили, що бригаду очолює професійний військовий, офіцер-десантник, полковник Еміль Ішкулов, який пройшов усі. людей за собою, у тому числі й у тил ворога, знає, що таке полон і має численні нагороди.

"Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці - життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою і адекватно реагує на виклики російсько-української війни" , - заявили військові.

У бригаді висловили нерозуміння, "чому командири, які мають беззаперечний авторитет серед особового складу, мають переможний бойовий шлях і досвід великої війни - неугодні вищому керівництву ЗСУ, тому що не бояться озвучувати проблемні питання і доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей і не кладуть". бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів".

Ішкулов був призначений комбригом 80-ти наприкінці 2022 року. Він воює з 2014-го, тоді він був командиром розвідувального взводу у 25 повітрянодесантній бригаді.