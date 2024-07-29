Командиры 80 бригады ДШВ заявили, что их комбрига Ишкулова хотят снять с должности

Командиры десантно-штурмовых батальонов и дивизионов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады записали видеообращение с призывом оставить в должности комбрига Эмиля Ишкулова. Со ссылкой на видеообращение бойцов бригады.

По словам нескольких собеседников LIGA.net из 80-ки, Ишкулов выступил против боевой задачи, которая была несоизмерима с силами бригады.

Альтернативные варианты, предложенные бригадой, не приняли во внимание – вместо этого появилась информация о возможном снятии комбрига Ишкулова, рассказывают собеседники.

В обращении к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому и командующему Десантно-штурмовыми войсками Игорю Скибюку командиры 80-ки заявили, что бригаду возглавляет профессиональный военный, офицер-десантник, полковник Эмиль Ишкулов, который прошел все командирские звенья, знает, что такое вести людей за собой, в том числе и в тыл врага, знает, что такое плен и имеет многочисленные награды.

"Это командир, подробно планирующий все операции. Ведь для него на первом месте – жизнь каждого из нас. Это профессиональный военный, который понимает современное поле боя и адекватно реагирует на вызовы российско-украинской войны" , – заявили военные.

В бригаде выразили непонимание, "почему командиры, пользующиеся безоговорочным авторитетом среди личного состава, имеющие победоносный боевой путь и опыт большой войны – неугодны высшему руководству ВСУ, так как не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются замыливанием глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам".

Ишкулов был назначен комбригом 80-ки в конце 2022 года. Он воюет с 2014-го, тогда он был командиром разведывательного взвода в 25 воздушно-десантной бригаде.