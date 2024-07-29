Фіцо пригрозив послу України наслідками через зупинку транзиту нафти "Лукойлу"

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з послом України Мирославом Кастраном пригрозив йому припинити постачання дизельного палива в Україну, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу". З посиланням на звернення Фіцо у соцмережах, повідомляє Європейська правда.

Деталі: Прем’єр Словаччини повідомив, що обговорив питання поставок "Лукойлу" з послом України Мирославом Кастраном, на зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Юрай Бланар і держсекретар Марек Ешток.

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання" , – заявив він.

Фіцо додав, що відновлення поставок російської нафти пов’язане з "технічним рішенням", але воно має відбуватися за участю кількох країн.