Фицо пригрозил послу Украины последствиями из-за остановки транзита нефти "Лукойла"

Премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с послом Украины Мирославом Кастраном пригрозил ему прекратить поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла".﻿﻿ Со ссылкой на обращение Фицо в соцсетях, сообщает Европейская правда.

Премьер Словакии сообщил, что обсудил вопрос поставок "Лукойла" с послом Украины Мирославом Кастраном, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.

"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которое покрывает десятую часть украинского потребления" , – заявил он.

Фицо добавил, что возобновление поставок российской нефти связано с "техническим решением", но оно должно происходить с участием нескольких стран.