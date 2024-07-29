Фицо пригрозил послу Украины последствиями из-за остановки транзита нефти "Лукойла"
Премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с послом Украины Мирославом Кастраном пригрозил ему прекратить поставки дизельного топлива в Украину, если Киев не возобновит транзит нефти российского "Лукойла". Со ссылкой на обращение Фицо в соцсетях, сообщает Европейская правда.
Премьер Словакии сообщил, что обсудил вопрос поставок "Лукойла" с послом Украины Мирославом Кастраном, на встрече также присутствовали министр иностранных дел Юрай Бланар и госсекретарь Марек Эшток.
"Если транзит российской нефти через Украину не будет восстановлен в ближайшее время, Slovnaft не продолжит поставки дизельного топлива в Украину, которое покрывает десятую часть украинского потребления", – заявил он.
Фицо добавил, что возобновление поставок российской нефти связано с "техническим решением", но оно должно происходить с участием нескольких стран.
"Европейский Союз, если он хочет выйти из-под тотального влияния Соединенных Штатов, должен будет подумать о формах сотрудничества с Российской Федерацией, которые должны предусматривать сотрудничество в области стратегического сырья", – считает словацкий премьер.