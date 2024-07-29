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Спецпредставник США в Україні розповіла, що може швидко вирішити проблему із генерацією

Спецпредставник США в Україні розповіла, що може швидко вирішити проблему із генерацією
Фото: facebook.com/atom.gov.ua

Україні необхідно нарощувати атомну енергетику, щоб швидко вирішити проблему із генерацією електроенергії через російські обстріли.﻿ Про це під час свого візиту до Києва заявила спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Вона нагадала, що атомна енергетика України на сьогодні становить 50% від усього обсягу енергетики України.

При цьому, за словами Пріцкер, США та інші партнери зараз докладають усіх зусиль, щоб допомогти Україні у питанні нестачі генерації внаслідок атак.

"У довгостроковій перспективі український уряд самостійно вирішуватиме, яким чином вироблятиме електроенергію. Але для швидкого вирішення проблеми, нарощування атомної енергетики є абсолютно раціональним рішенням, нарівні з іншими зусиллями, які докладають наші партнери", - наголосила Пріцкер.

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