Спецпредставник США в Україні розповіла, що може швидко вирішити проблему із генерацією

Україні необхідно нарощувати атомну енергетику, щоб швидко вирішити проблему із генерацією електроенергії через російські обстріли.﻿ Про це під час свого візиту до Києва заявила спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Вона нагадала, що атомна енергетика України на сьогодні становить 50% від усього обсягу енергетики України.

При цьому, за словами Пріцкер, США та інші партнери зараз докладають усіх зусиль, щоб допомогти Україні у питанні нестачі генерації внаслідок атак.