Спецпредставник США в Україні розповіла, що може швидко вирішити проблему із генерацією
Україні необхідно нарощувати атомну енергетику, щоб швидко вирішити проблему із генерацією електроенергії через російські обстріли. Про це під час свого візиту до Києва заявила спецпредставник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
Вона нагадала, що атомна енергетика України на сьогодні становить 50% від усього обсягу енергетики України.
При цьому, за словами Пріцкер, США та інші партнери зараз докладають усіх зусиль, щоб допомогти Україні у питанні нестачі генерації внаслідок атак.
"У довгостроковій перспективі український уряд самостійно вирішуватиме, яким чином вироблятиме електроенергію. Але для швидкого вирішення проблеми, нарощування атомної енергетики є абсолютно раціональним рішенням, нарівні з іншими зусиллями, які докладають наші партнери", - наголосила Пріцкер.