Спецпредставитель США в Украине рассказала, что может быстро решит проблему с генерацией

Украине необходимо наращивать атомную энергетику, чтобы быстро решить проблему с генерацией электроэнергии из-за российских обстрелов.﻿ Об этом во время своего визита в Киев заявила спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Она напомнила, что атомная энергетика Украины по состоянию на сейчас составляет 50% от всего объема энергетики Украины.

При этом, по словам Прицкер, США и другие партнеры сейчас прикладывают всевозможные усилия, чтобы помочь Украине в вопросе недостатка генерации в результате атак.