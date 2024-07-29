МИД посоветовало украинцам отказаться от поездок в Ливан

Міністерство закордонних справ України рекомендувало утриматися від будь-яких поїздок до Лівану у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації﻿. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства, повідомляє Ділова столиця.

"У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в близькосхідному регіоні, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Лівану до стабілізації обстановки. Громадянам України, які перебувають на території Лівану, МЗС рекомендує уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації та завжди мати при собі документи, які посвідчують особу" , — зазначили в МЗС.

Відомство також рекомендувалогромадянам утриматися від поїздок до територій:

що межують з сирійським кордоном;

що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані;

до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві (поблизу м.Тріполі), Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх (поблизу м.Сайда);

Долини Бекаа;

південного передмістя Бейрута (район Дахіє).

У випадку надзвичайної ситуації МЗС закликало невідкладно звертатися до Посольства України в Лівані або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України.