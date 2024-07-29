МИД посоветовало украинцам отказаться от поездок в Ливан

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало воздержаться от каких-либо поездок в Ливан в связи с ухудшением ситуации безопасности﻿. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, сообщает Деловая столица.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в ближневосточном регионе, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Ливан до стабилизации обстановки. Гражданам Украины, находящимся на территории Ливана, МИД рекомендует избегать мест массового скопления людей, не брать участия в демонстрациях, неукоснительно соблюдать меры безопасности и правила пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность" , — отметили в МИД.

Ведомство также рекомендовало гражданам воздержаться от поездок к территориям:

граничащим с сирийской границей;

граничащим с израильской границей к югу от реки Литани;

в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави (вблизи г.Триполи), Айн Аль-Хильвех и Миех Миех (вблизи г.Сайда);

Долины Бека;

южного пригорода Бейрута (район Дахие).

В случае чрезвычайной ситуации МИД призвал безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Ливане или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины.