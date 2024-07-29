Генштаб підтвердив удари по електропідстанціях у Курській області

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони нещодавно уразили низку тягових електропідстанцій в Курській області РФ: фіксуються перебої зі світлом, повідомляє Українська правда.

"Нещодавно уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

Ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України (ЦСО "А" СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони" , - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ. Вказані об’єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці РФ, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії.