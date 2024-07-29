Генштаб подтвердил удары по электроподстанциям в Курской области

В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны недавно поразили ряд тяговых электроподстанций в Курской области РФ: фиксируются перебои со светом, сообщает Украинская правда.

"Недавно поражен ряд тяговых электроподстанций российских захватчиков в Курской области. Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций. Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области.

Поражение осуществляли силы и средства Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины (ЦСО "А" СБУ) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны" , - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что российская промышленность, которая работает на войну против Украины является законной целью для наших войск. Указанные объекты, среди прочего обеспечивают функционирование железной дороги РФ, осуществляющей перевозки вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии.