Зеленський доручив Сирському підготувати запити для партнерів щодо посилення ППО

Президент Володимир Зеленський провів дві великі наради - у Полтаві та Харкові і обговорив посилення ППО в цих та інших регіонах. він доручив головкому Сирському та іншим командувачам представити оновлену структуру роботи систем ППО й нові запити для партнерів – що необхідно забезпечити до кінця поточного року, повідомляє Дзеркало тижня.

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій з професійним святом, відзначивши їх за участь у боях за Донецький аеропорт, в Гостомелі, Херсонщині, Харківщині та Донеччині. Проте всі їх досягнення можна буде розкрити після війни, додав Зеленський.

Президент під час наради у Харкові візначив, що уряд працює над ліквідацією дефіциту в енергетиці, над проходженням зими вже сьогодні.

На нараді в Полтаві Зеленський зустрівся з предстанвиками бізнесу, які готові пропонувати нову продукцію. Президент пообіцяв збільшувати держзамовлення та підтримувати вітчизняне виробництво.