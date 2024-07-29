Зеленский поручил Сырскому подготовить запросы для партнеров по усилению ПВО

Президент Владимир Зеленский провел два больших совещания – в Полтаве и Харькове и обсудил усиление ПВО в этих и других регионах. Он поручил главкому Сырскому и другим командующим представить обновленную структуру работы систем ПВО и новые запросы партнерам – что необходимо обеспечить до конца текущего года, сообщает Зеркало недели.

Зеленский поздравил воинов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив их за участие в боях за Донецкий аэропорт, в Гостомеле, Херсоне, Харькове и Донбассе. Однако все их достижения можно будет раскрыть после войны, добавил Зеленский.

Президент на совещании в Харькове отметил, что правительство работает над ликвидацией дефицита в энергетике, над прохождением зимы уже сегодня.

На совещании в Полтаве Зеленский встретился с представителями бизнеса, которые готовы предлагать новую продукцию. Президент пообещал увеличивать госзаказ и поддерживать отечественное производство.