Окупанти активізувалися на Гуляйпільському напрямку - ОСУВ "Таврія"

Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, російські окупанти намагалися двічі штурмувати.﻿ Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій, повідомляє Укрінформ.

«Після тривалої паузи відбулися бойові зіткнення на Гуляйпільському напрямку, коли противник вдавався до двох штурмових спроб з різних напрямків. Зокрема, з села Решетилівське наступав у бік Гуляйполя» , – розповів Лиховій.

За його словами, «у деяких анонсах говорили, що це може бути великий наступ з формуванням наступального угруповання, але, за даними нашої розвідки, це продовження тактики невеликих штурмових дій, тому що загальна кількість російського угруповання у Запорізькій області за кількістю змін не зазнала».

Він звернув увагу на те, що учора росіяни штурмували із застосуванням двох танків і одного «Баггі».

«Один із танків був уражений і знищений, успіхів на Гуляйпільському напрямку росіяни не мали. Вже сьогодні зранку наші війська, продовжуючи полювання за російськими танками, так само, на Гуляйпільському напрямку, пошкодили ще два танки невстановленого типу. Але три танки за неповні дві доби – це суттєвий показник, що привертає до себе увагу. Це свідчить про те, що Гуляйпільський напрямок активізувався» , – зауважив речник ОСУВ «Таврія».

За його словами, на іншому фланзі Запорізької області, на Оріхівському напрямку, відбулося три бойові зіткнення.

«Противник намагався наступати на Роботинському виступі на Малу Токмачку, Роботине і Новоандріївку. Сьогодні зранку там відбулося три бойові зіткнення» , – сказав Лиховій.

Загалом за минулу добу в операційній зоні ОСУВ «Таврія» російська армія втратила 114 осіб – 47 убитих і 67 поранених, повідомив речник.