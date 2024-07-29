Оккупанты активизировались на Гуляйпольском направлении - ОСУВ "Таврия"

После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении, российские оккупанты пытались дважды штурмовать. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой, сообщает Укринформ.

«После длительной паузы произошли боевые столкновения на Гуляйпольском направлении, когда противник предпринимал две штурмовые попытки по разным направлениям. В частности, из села Решетиловское наступал в сторону Гуляйполя» , – рассказал Лиховой.

По его словам, «в некоторых анонсах говорили, что это может быть большое наступление с формированием наступательной группировки, но, по данным нашей разведки, это продолжение тактики небольших штурмовых действий, потому что общее количество российской группировки в Запорожской области по количеству изменений не претерпело».

Он обратил внимание на то, что вчера россияне штурмовали с применением двух танков и одного Багги.

«Один из танков был поражен и уничтожен, успехов на Гуляйпольском направлении у русских не было. Уже сегодня утром наши войска, продолжая охоту за российскими танками, так же на Гуляйпольском направлении повредили еще два танка неустановленного типа. Но три танка за неполные двое суток – это существенный показатель, привлекающий к себе внимание. Это свидетельствует о том, что Гуляйпольское направление активизировалось» , – отметил спикер ОСУВ «Таврия».

По его словам, на другом фланге Запорожской области, на Ореховском направлении, произошло три боевых столкновения.

«Противник пытался наступать на Роботинском выступлении на Малую Токмачку, Роботино и Новоандреевку. Сегодня утром там произошло три боевых столкновения» , – сказал Лиховой.

Всего за минувшие сутки в операционной зоне ОСУВ «Таврия» российская армия потеряла 114 человек – 47 убитых и 67 раненых, сообщил спикер.