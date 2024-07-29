Польща доєдналася до справи України проти РФ щодо геноциду в Міжнародному суді ООН

Польща подала заяву на долучення до справи Україна проти Росії в Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Про це йдеться у пресрелізі суду, повідомляє Укрінформ.

"Польща подала до секретаріату Суду заяву про дозвіл на вступ у справу відповідно до статті 62 статуту Суду та заяви про долучення відповідно до статті 63 статуту Суду у справі щодо тверджень про геноцид відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (справа Україна проти Російської Федерації)" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що право на втручання у справу, що розглядається Міжнародним судом ООН, надає стаття 62, якщо держава вважає, що у неї є інтерес правового характеру, на який може вплинути рішення у справі, то вона може подати запит до Суду із проханням дозволити їй втрутитися.

У своїй заяві Польща заявляє, що “як сторона Конвенції про геноцид Республіка Польща має юридичний інтерес у належному застосуванні Конвенції іншими державами. Пам'ятаючи про своє власне зобов'язання запобігати порушенню Конвенції про геноцид, Польща розуміє, що не може передавати зброю або надавати іншу допомогу державі, яка вчиняє геноцид. Тож звинувачення у геноциді на адресу України одночасно торкаються правового становища Польщі як держави, яка надає широкий спектр допомоги Україні, зокрема її східним регіонам, починаючи з 2014 року.

Тож відповідно до статті 63 Статуту, Польща прагне долучитися, адже зацікавлена у належному трактуванні та застосуванні Конвенції про геноцид.

Як повідомлядлося, Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі України проти РФ щодо геноциду.

Зокрема, Міжнародний суд ООН визнає, що він має юрисдикцію розглядати запит України про те, що вона не порушувала своїх зобов’язань за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і що цей запит є прийнятним.