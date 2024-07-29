Україна та Греція практично завершили роботу над текстом безпекової угоди

Україна та Греція завершують роботу над текстом двосторонньої угоди з безпеки. Сторони можуть найближчим часом підписати документ. З посиланням на пресслужбу Офісу президента, повідомляє Новое время.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів черговий раунд переговорів із Грецією щодо підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа й погодили графік подальших переговорів для фіналізації угоди, щоб лідери могли підписати її найближчим часом.

«Наша держава вже уклала 25 двосторонніх безпекових угод на виконання Спільної декларації G7, ухваленої торік у Вільнюсі. Наразі Україна веде переговори ще з чотирма державами для підписання безпекового документа» , — повідомили в Офісі президента.



