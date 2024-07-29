Украина и Греция практически завершили работу над текстом соглашения о безопасности

Украина и Греция завершают работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности. Стороны могут подписать документ в ближайшее время. Со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, сообщает Новое время.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с Грецией по подписанию двустороннего соглашения о безопасности.

Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров для финализации соглашения, чтобы лидеры могли подписать его в ближайшее время.