Украина и Греция практически завершили работу над текстом соглашения о безопасности
Украина и Греция завершают работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности. Стороны могут подписать документ в ближайшее время. Со ссылкой на пресс-службу Офиса президента, сообщает Новое время.
Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с Грецией по подписанию двустороннего соглашения о безопасности.
Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров для финализации соглашения, чтобы лидеры могли подписать его в ближайшее время.
«Наше государство уже заключило 25 двусторонних сделок безопасности на выполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году в Вильнюсе. Сейчас Украина ведет переговоры еще с четырьмя государствами для подписания документа безопасности», — сообщили в Офисе президента.