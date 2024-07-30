Стало відоме, хто очолить командування США для військової допомоги Україні

Генерал-майор Кертіс Баззард був номінований цього тижня на посаду наступного керівника командування, що базується в Німеччині і займається наданням військової допомоги Україні.﻿ Про це пише видання Stars and Stripes з посиланням на Міноборони США, повідомляє Українська правда.

Якщо кандидатуру Баззарда затвердить Сенат США, він очолить кілька сотень військовослужбовців, які входять до складу Групи сприяння безпеці в Україні, що базується в штаб-квартирі Сухопутних військ США в Європі та Африці у Вісбадені.

Випускник Військової академії США, Баззард зараз служить командувачем Центру передового досвіду маневрів Сухопутних військ США у Форт-Мурі, штат Джорджія.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні на початку цього місяця країни-члени Альянсу домовилися під проводом НАТО створити групу сприяння безпеці в Україні.

З 2022 року цю групу очолювали США і вона була відома як SAG-U.

Нині її очолює генерал-лейтенант армії США Антоніо Агуто-молодший, але в майбутньому НАТО візьме на себе координацію і надання більшої частини міжнародної допомоги в галузі безпеки. Місія, яка називатиметься "НАТО - безпекова допомога і тренування для України", базуватиметься у Вісбадені і залучатиме близько 700 військовослужбовців.