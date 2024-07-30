Стало известно, кто возглавит командование США для военной помощи Украине
Генерал-майор Кертис Баззард был номинирован на этой неделе на должность следующего руководителя командования, базирующегося в Германии и занимающегося оказанием военной помощи Украине. Об этом пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на Минобороны США, сообщает Украинская правда.
Если кандидатуру Баззарда утвердит Сенат США, он возглавит несколько сотен военнослужащих, входящих в состав Группы содействия безопасности в Украине, базирующейся в штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе и Африке в Висбадене.
Выпускник Военной академии США, Баззард сейчас служит командующим Центра передового опыта маневров Сухопутных войск США в Форт-Муре, штат Джорджия.
Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в начале этого месяца страны-члены Альянса договорились под руководством НАТО создать группу содействия безопасности в Украине.
С 2022 года эту группу возглавляли США и она была известна как SAG-U.
Сейчас ее возглавляет генерал-лейтенант армии США Антонио Агуто-младший, но в будущем НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в области безопасности. Миссия, которая будет называться "НАТО - помощь в сфере безопасности и тренировки для Украины", будет базироваться в Висбадене и будет привлекать около 700 военнослужащих.