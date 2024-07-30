Стало известно, кто возглавит командование США для военной помощи Украине

Генерал-майор Кертис Баззард был номинирован на этой неделе на должность следующего руководителя командования, базирующегося в Германии и занимающегося оказанием военной помощи Украине.﻿ Об этом пишет издание Stars and Stripes со ссылкой на Минобороны США, сообщает Украинская правда.

Если кандидатуру Баззарда утвердит Сенат США, он возглавит несколько сотен военнослужащих, входящих в состав Группы содействия безопасности в Украине, базирующейся в штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе и Африке в Висбадене.

Выпускник Военной академии США, Баззард сейчас служит командующим Центра передового опыта маневров Сухопутных войск США в Форт-Муре, штат Джорджия.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в начале этого месяца страны-члены Альянса договорились под руководством НАТО создать группу содействия безопасности в Украине.

С 2022 года эту группу возглавляли США и она была известна как SAG-U.

Сейчас ее возглавляет генерал-лейтенант армии США Антонио Агуто-младший, но в будущем НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в области безопасности. Миссия, которая будет называться "НАТО - помощь в сфере безопасности и тренировки для Украины", будет базироваться в Висбадене и будет привлекать около 700 военнослужащих.