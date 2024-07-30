Курс валют НБУ на 30 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 липня 2024 року

Курс долара , порівняно з 29 липня, знизився на 5 коп. до 41.0478 за 1 долар.

Курс євро знизився на 23 коп. до 44.4055 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 24 коп. до 52.6479 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 13 коп. до 46.3817 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 9 коп. до 10.3544 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.047 800 EUR Євро 44.405 500 GBP Фунт стерлінгів 52.647 900 CHF Швейцарський франк 46.381 700 PLN Польський злотий 10.354 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.