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Курс валют НБУ на 30 липня

Курс валют НБУ на 30 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 липня 2024 року

Курс долара , порівняно з 29 липня, знизився на 5 коп. до 41.0478 за 1 долар.

Курс євро знизився на 23 коп. до 44.4055 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів впав на 24 коп. до 52.6479 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 13 коп. до 46.3817 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 9 коп. до 10.3544 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.047 800 --0.0502
EUR Євро 44.405 500 --0.2269
GBP Фунт стерлінгів 52.647 900 --0.2411
CHF Швейцарський франк 46.381 700 --0.125
PLN Польський злотий 10.354 400 --0.0893

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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