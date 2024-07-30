Курс валют НБУ на 30 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 30 липня 2024 року
Курс долара , порівняно з 29 липня, знизився на 5 коп. до 41.0478 за 1 долар.
Курс євро знизився на 23 коп. до 44.4055 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів впав на 24 коп. до 52.6479 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 13 коп. до 46.3817 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 9 коп. до 10.3544 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.047 800
|EUR
|Євро
|44.405 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.647 900
|CHF
|Швейцарський франк
|46.381 700
|PLN
|Польський злотий
|10.354 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.