Курс валют НБУ на 30 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 30 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 29 июля, снизился на 5 коп до 41.0478 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 23 коп до 44.4055 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 24 коп до 52.6479 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 13 коп до 46.3817 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 9 коп до 10.3544 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.047800
|EUR
|Евро
|44.405500
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.647900
|CHF
|Швейцарский франк
|46.381700
|PLN
|Польский злотый
|10.354400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.