Курс валют НБУ на 30 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 30 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 июля, снизился на 5 коп до 41.0478 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 23 коп до 44.4055 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 24 коп до 52.6479 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 13 коп до 46.3817 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 9 коп до 10.3544 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.047 800 EUR Евро 44.405 500 GBP Фунт стерлингов 52.647 900 CHF Швейцарский франк 46.381 700 PLN Польский злотый 10.354 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.