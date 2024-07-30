Трамп заявив, що "ймовірно" піде на дебати з Гарріс

У понеділок кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що "ймовірно" піде на дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс перед виборами у листопаді, але залишив за собою право відмовитися від них, повідомляє Українська правда.

"Відповідь - так, я, напевно, піду на дебати" , - сказав Трамп в інтерв'ю ведучій Fox News Лорі Інгрем.

"Відповідь - так, але я також можу навести аргументи на користь того, щоб цього не робити.

Крім того, мені не подобається заохочувати фейкові новини... Вони збираються заробити десятки мільйонів доларів на цих дебатах. Мені не подобається ABC" , – додав він.

Нагадаємо, Трамп і Байден домовилися про проведення двох дебатів - 27 червня і 10 вересня - на телеканалі ABC News.

Катастрофічний виступ Байдена на червневих дебатах викликав заклики демократів до нього піти з посади номінанта на кандидата у президенти від Демократичної партії, що він і зробив на початку цього місяця перед обличчям зростаючого тиску.

Віцепрезидентка ще не є кандидаткою в президенти США, але вже отримала підтримку більшості делегатів з'їзду Демократичної партії.