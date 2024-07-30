Трамп заявил, что "вероятно" пойдет на дебаты с Харрис

В понедельник кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "вероятно" пойдет на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис перед выборами в ноябре, но оставил за собой право отказаться от них, сообщает Украинская правда.

"Ответ - да, я, наверное, пойду на дебаты" , - сказал Трамп в интервью ведущей Fox News Лори Ингрэм.

"Ответ - да, но я также могу привести аргументы в пользу того, чтобы этого не делать.

Кроме того, мне не нравится поощрять фейковые новости... Они собираются заработать десятки миллионов долларов на этих дебатах. Мне не нравится ABC" , – добавил он.

Напомним, Трамп и Байден договорились о проведении двух дебатов - 27 июня и 10 сентября - на телеканале ABC News.

Катастрофическое выступление Байдена на июньских дебатах вызвало призывы демократов к нему уйти с должности номинанта на кандидата в президенты от Демократической партии, что он и сделал в начале этого месяца перед лицом растущего давления.

Вице-президент еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

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