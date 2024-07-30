Росіяни вивели у Чорне море три носії крилатих ракет "Калібр"

Станом на ранок у Чорному морі фіксується перебування трьох російських кораблів, які здатні завдавати ударів крилатими ракетами "Калібр", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Загальний залп російських ракетоносіїв у Чорному морі - до 12 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 10 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 8 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук вважає, що Росія навряд чи наважиться випустити ракети по Україні з Середземного моря. Якщо це станеться, російські ракети порушать повітряний простір країн НАТО.

Нещодавно Росія вперше випустила по Україні ракети з акваторії Азовського моря. У ВМС назвали це поворотним моментом.