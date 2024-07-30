Россияне вывели в Черное море три носителя крылатых ракет "Калибр"

По состоянию на утро в Черном море фиксируется пребывание трех российских кораблей, способных наносить удары крылатыми ракетами "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

Общий залп российских ракетоносителей в Черном море – до 12 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находятся два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 10 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 8 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Напомним, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук считает, что Россия вряд ли решится выпустить ракеты по Украине из Средиземного моря. Если это произойдет, российские ракеты нарушат воздушное пространство стран НАТО.

Недавно Россия впервые выпустила по Украине ракеты из акватории Азовского моря. В ВМС назвали это поворотным моментом.