"Нафтогаз" запустив нову свердловину: дає понад 270 тисяч кубометрів газу

Фахівці "Укргазвидобування" запустили високодебітну свердловину, що дає 274 тис. куб. м газу щодоби. Про це йдеться в повідомленні групи "Нафтогаз", повідомляє Економічна правда.

"Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток блакитного палива на родовищі на 17%" , – сказав очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

У компанії підкреслили, що особливістю нового об'єкта є те, що плановий вибій (найнижча точка стовбура свердловини - ред.) розташований безпосередньо під населеним пунктом.