"Нафтогаз" запустив нову свердловину: дає понад 270 тисяч кубометрів газу
Фахівці "Укргазвидобування" запустили високодебітну свердловину, що дає 274 тис. куб. м газу щодоби. Про це йдеться в повідомленні групи "Нафтогаз", повідомляє Економічна правда.
"Введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток блакитного палива на родовищі на 17%", – сказав очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
У компанії підкреслили, що особливістю нового об'єкта є те, що плановий вибій (найнижча точка стовбура свердловини - ред.) розташований безпосередньо під населеним пунктом.
"Пробурити свердловину під населеним пунктом вдалося завдяки сучасному буровому обладнанню, передовим технологіям. Фахівців "Укрбургазу" вирішили доволі складне завдання і за 4 місяці пробурили свердловину з відходом вибою понад 1300 метрів", – зазначив в.о. очільника "Укргазвидобування" Сергій Лагно.