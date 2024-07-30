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"Нафтогаз" запустил новую скважину: дает более 270 тысяч кубометров газа

"Нафтогаз" запустил новую скважину: дает более 270 тысяч кубометров газа
Фото: naftogaz.com

Специалисты "Укргаздобычи" запустили высокодебитную скважину, которая дает 274 тыс. куб. м газа ежесуточно. Об этом говорится в сообщении группы "Нафтогаз", сообщает Экономическая правда.

"Введение в работу новой скважины увеличило суточную добычу голубого топлива на месторождении на 17%", - сказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

В компании подчеркнули, что особенностью нового объекта является то, что плановый забой (самая низкая точка ствола скважины - ЭП) расположен непосредственно под населенным пунктом.

"Пробурить скважину под населенным пунктом удалось благодаря современному буровому оборудованию, передовым технологиям. Специалисты "Укрбургаза" решили довольно сложную задачу и за 4 месяца пробурили скважину с отходом забоя более 1300 метров", - отметил и.о. главы "Укргаздобычи" Сергей Лагно.

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