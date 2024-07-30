"Нафтогаз" запустил новую скважину: дает более 270 тысяч кубометров газа
Специалисты "Укргаздобычи" запустили высокодебитную скважину, которая дает 274 тыс. куб. м газа ежесуточно. Об этом говорится в сообщении группы "Нафтогаз", сообщает Экономическая правда.
"Введение в работу новой скважины увеличило суточную добычу голубого топлива на месторождении на 17%", - сказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов.
В компании подчеркнули, что особенностью нового объекта является то, что плановый забой (самая низкая точка ствола скважины - ЭП) расположен непосредственно под населенным пунктом.
"Пробурить скважину под населенным пунктом удалось благодаря современному буровому оборудованию, передовым технологиям. Специалисты "Укрбургаза" решили довольно сложную задачу и за 4 месяца пробурили скважину с отходом забоя более 1300 метров", - отметил и.о. главы "Укргаздобычи" Сергей Лагно.