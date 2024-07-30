Глава МЗС Угорщини звинуватив польського колегу у брехні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив свого польського колегу Радослава Сікорського у брехні на тлі все гострішої дипломатичної суперечки між країнами, повідомляє Європейська правда.

В інтерв'ю Visegrad Insight Сікорський заявив, що його угорський колега Петер Сійярто на міністерській зустрічі Ради ЄС змінив свою думку щодо польської пропозиції провести зустріч міністрів ЄС в Україні.

"(Сікорський) перейшов ще одну межу і збрехав, коли заявив, що я з ентузіазмом підтримав його безглузду пропозицію провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС в Україні" , – написав Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

"Правда в тому, що після пропозиції я одразу висловив протест на зустрічі" , – додав він.

Речник польського МЗС зауважив, що у Сікорського склалося враження, що Сійярто позитивно налаштований щодо польської пропозиції. "Якщо це було не так, то це означає, що він (Сікорський) неправильно інтерпретував поведінку міністра Сійярто" , – сказав речник Павел Вронський.

Сікорський розповів у інтерв'ю, що на останньому засіданні Ради ЄС була дискусія про те, де має відбутися одне із засідань Ради міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі.

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачеві, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ" , – зазначав глава польського МЗС.

Ця суперечка стала останньою у серії протистоянь між урядами двох країн, що відбулися останніми днями.

У суботу прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з промовою, в якій звинуватив Польщу в лицемірстві і купівлі російської нафти через посередників.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський у неділю заявив державному інформаційному агентству PAP, що Польща не веде бізнесу з Росією, і запитав, чому Орбан не "створив союз з Путіним і деякими авторитарними державами такого типу" замість того, щоб залишатися членом ЄС і НАТО.

Відносини між Польщею та Угорщиною, колись близькими союзниками, зіпсувалися через рішення Будапешта підтримувати тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Росією, а останнім часом – через блокування виплат Європейського Союзу країнам-членам, які надали Києву озброєння.