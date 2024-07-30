Глава МИД Венгрии обвинил польского коллегу во лжи
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил своего польского коллегу Радослава Сикорского во лжи на фоне все более острого дипломатического спора между странами, сообщает Европейская правда.
В интервью Visegrad Insight Сикорский заявил, что его венгерский коллега Петер Сийярто на министерской встрече Совета ЕС изменил свое мнение относительно польского предложения провести встречу министров ЕС в Украине.
"(Сикорский) перешел еще одну черту и солгал, когда заявил, что я с энтузиазмом поддержал его нелепое предложение провести следующую неформальную встречу министров иностранных дел ЕС в Украине", – написал Сийярто на своей странице в Facebook.
"Правда в том, что после предложения я сразу выразил протест на встрече", – добавил он.
Представитель польского МИД отметил, что у Сикорского сложилось впечатление, что Сийярто положительно настроен относительно польского предложения.
"Если это было не так, то это означает, что он (Сикорский) неправильно интерпретировал поведение министра Сийярто", – сказал представитель Павел Вронский.
Сикорский рассказал в интервью, что на последнем заседании Совета ЕС была дискуссия о том, где должно состояться одно из заседаний Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или в Брюсселе.
"Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине – или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел", – отмечал глава польского МИД.
Этот спор стал последним в серии противостояний между правительствами двух стран, произошедших в последние дни.
В субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с речью, в которой обвинил Польшу в лицемерии и покупке российской нефти через посредников.
Заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский в воскресенье заявил государственному информационному агентству PAP, что Польша не ведет бизнеса с Россией, и спросил, почему Орбан не "создал союз с Путиным и некоторыми авторитарными государствами такого типа" вместо того, чтобы оставаться членом ЕС и НАТО.
Отношения между Польшей и Венгрией, некогда близкими союзниками, испортились из-за решения Будапешта поддерживать тесные экономические и дипломатические связи с Россией, а в последнее время – из-за блокирования выплат Европейского Союза странам-членам, которые предоставили Киеву вооружение.