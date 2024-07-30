У Південній Кореї вважають, що КНДР може провести ядерні випробування

Корейська Народна Демократична Республіка (КНДР) може провести ядерні після або ж перед президентськими виборами у Сполучених Штатах Америки (США). Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Шик, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як розповів Шин, КНДР вже завершила підготовку до проведення ядерного випробування та готова провести його після ухвалення відповідного рішення. Він не виключає, що Пхеньян може вдатись до ядерних провокацій, щоб "вплинути" на північнокорейську політику нового президента Сполучених Штатів.

"Ми не можемо виключити того, що цей вирішальний момент станеться безпосередньо перед або після президентських виборів у США для посилення впливу на політику Сполучених Штатів" , - додав міністр.

За словами голови відомства, Південна Корея, Японія та Штати регулярно посилюють тристоронню співпрацю проти загроз Північної Кореї. Також була запущена система обміну даними попередження про ракетні пуски Пхеньяну.

Ядерні погрози КНДР

КНДР протягом останніх десятиліть неодноразово висувала ядерні погрози та проводила випробування ядерної зброї, що викликає занепокоєння міжнародної спільноти.

Північна Корея здійснила своє перше успішне ядерне випробування у 2006 році. Відтоді країна провела кілька випробувань ядерної зброї, зокрема найпотужніше у вересні 2017 року, що, за заявами КНДР, було випробуванням водневої бомби.

Країна, під керівництвом диктатора Кім Чен Ина, регулярно вдається до погроз, зокрема, США, Південній Кореї або ж іншим країнам, яких вона вважає "ворогами".