В Южной Корее считают, что КНДР может провести ядерные испытания

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) может провести ядерные после или же перед президентскими выборами в Соединенных Штатах Америки (США). Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Шик, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как рассказал Шин, КНДР уже завершила подготовку к проведению ядерного испытания и готова провести его после принятия соответствующего решения. Он не исключает, что Пхеньян может прибегнуть к ядерным провокациям, чтобы "повлиять" на северокорейскую политику нового президента Соединенных Штатов.

"Мы не можем исключить того, что этот решающий момент произойдет непосредственно перед или после президентских выборов в США для усиления влияния на политику Соединенных Штатов" , - добавил министр. ﻿

По словам главы ведомства, Южная Корея, Япония и Штаты регулярно усиливают трехстороннее сотрудничество против угроз Северной Кореи. Также была запущена система обмена данными предупреждения о ракетных пусках Пхеньяна.

Ядерные угрозы КНДР

КНДР в течение последних десятилетий неоднократно выдвигала ядерные угрозы и проводила испытания ядерного оружия, что вызывает беспокойство международного сообщества.

Северная Корея осуществила свое первое успешное ядерное испытание в 2006 году. С тех пор страна провела несколько испытаний ядерного оружия, в том числе самое мощное в сентябре 2017 года, что, по заявлениям КНДР, было испытанием водородной бомбы.

Страна, под руководством диктатора Ким Чен Ина, регулярно прибегает к угрозам, в частности, США, Южной Корее или другим странам, которых она считает "врагами".