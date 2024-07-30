Венесуела відкликає послів з семи країн, які сумніваються в перемозі Мадуро

Венесуела відкликає своїх послів із семи країн Південної Америки – про це заявив міністр закордонних справ країни Іван Ґіл увечері 29 липня. За його словами, Каракас "рішуче відкидає втручання та заяви групи правих урядів, підлеглих Вашингтону", які нібито намагаються проігнорувати результати виборів у Венесуелі, повідомляє Радіо Свобода.

"Уряд Боліваріанської республіки Венесуела, зіткнувшись із цим катастрофічним прецедентом… вирішує відкликати весь дипломатичний персонал із місій у Аргентині, Чилі, Коста-Риці, Перу, Панамі, Домініканській Республіці та Уруґваї і водночас вимагає від цих урядів негайно відкликати своїх представників із території Венесуели" , – йдеться в заяві МЗС, яку оприлюднив Ґіл.

Напередодні медіа цитували спільну заяву дев’яти південноамериканських урядів, які закликали до екстреної зустрічі Організації Американських Держав (OAS), висловивши "глибоку стривоженість" щодо виборів президента Венесуели, які пройшли 28 липня.

У Венесуелі 29 липня спалахнули протести проти офіційних результатів виборів, за якими переможцем оголосили чинного президента Ніколаса Мадуро.

Нацгвардійці застосували в бік протестувальників сльозогінний газ. Дехто у відповідь закидав охоронців камінням.

61-річний Мадуро раніше відвідав засідання, на якому Національна виборча рада засвідчила його переобрання на третій шестирічний термін. Він відкинув міжнародну критику та сумніви щодо результатів виборів, стверджуючи, що Венесуела була об’єктом спроби "державного перевороту" "фашистського та контрреволюційного" характеру.Натомість кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес у понеділок оголосив, що його кампанія має необхідні докази, щоб показати, що він виграв спірні вибори.

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