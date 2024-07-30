Венесуэла отзывает послов из семи стран, сомневающихся в победе Мадуро

Венесуэла отзывает своих послов из семи стран Южной Америки – об этом заявил министр иностранных дел страны Иван Хил вечером 29 июля. По его словам, Каракас "решительно отвергает вмешательство и заявления группы правых правительств, подчиненных Вашингтону", якобы пытающихся проигнорировать результаты выборов в Венесуэле, сообщает Радио Свобода.

"Правительство Боливарианской республики Венесуэла, столкнувшись с этим катастрофическим прецедентом... решает отозвать весь дипломатический персонал из миссий в Аргентине, Чили, Коста-Рике, Перу, Панаме, Доминиканской Республике и Уругвае и одновременно требует от этих правительств немедленно отозвать своих представителей с территории Венесуэлы" , – говорится в заявлении МИД, обнародованном Хилом.

Накануне медиа цитировали совместное заявление девяти южноамериканских правительств, призывавших к экстренной встрече Организации Американских Государств (OAS), выразив "глубокую встревоженность" из-за выборов президента Венесуэлы, которые прошли 28 июля.

В Венесуэле 29 июля вспыхнули протесты против официальных результатов выборов, по которым победителем был объявлен действующий президент Николас Мадуро.

Нацгвардейцы применили в сторону протестующих слезоточивый газ. Некоторые в ответ забросали охранников камнями.

61-летний Мадуро ранее посетил заседание, на котором Национальный избирательный совет засвидетельствовал его переизбрание на третий шестилетний срок. Он отверг международную критику и сомнения относительно результатов выборов, утверждая, что Венесуэла была объектом попытки "государственного переворота" "фашистского и контрреволюционного" характера. что он выиграл спорные выборы.

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