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В Instagram можна буде створити ШІ-версію себе

В Instagram можна буде створити ШІ-версію себе
Фото: Unsplash

Meta представила AI Studio – інструменти для створення штучного інтелекту авторами в Instagram, який може спілкуватися з підписниками та фанатами від їхнього імені, повідомляє Ліга.net.

Тести цього нового інструменту вже проводилися з кількома відомими інстаграмерами, а тепер Meta робить його доступним для більшої кількості авторів у США. Meta стверджує, що цей штучний інтелект може допомогти розв'язати проблему перенасиченості повідомленнями для найпопулярніших користувачів Instagram.

Він може використовувати коментарі, підписи, власні інструкції, щоб відповідати на повідомлення від імені автора. 

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