В Instagram можна буде створити ШІ-версію себе
Meta представила AI Studio – інструменти для створення штучного інтелекту авторами в Instagram, який може спілкуватися з підписниками та фанатами від їхнього імені, повідомляє Ліга.net.
Тести цього нового інструменту вже проводилися з кількома відомими інстаграмерами, а тепер Meta робить його доступним для більшої кількості авторів у США. Meta стверджує, що цей штучний інтелект може допомогти розв'язати проблему перенасиченості повідомленнями для найпопулярніших користувачів Instagram.
Він може використовувати коментарі, підписи, власні інструкції, щоб відповідати на повідомлення від імені автора.