В Instagram можно будет создать ИИ-версию себя

Meta представила AI Studio – инструменты для создания искусственного интеллекта авторами в Instagram, который может общаться с подписчиками и фанатами от их имени, сообщает Лига.net.

Тесты этого нового инструмента уже проводились с несколькими известными инстаграмерами, а теперь Meta делает его доступным для большего количества авторов в США. Meta утверждает, что этот искусственный интеллект может помочь решить проблему перенасыщения сообщениями для самых популярных пользователей Instagram.

Он может использовать комментарии, подписи, собственные инструкции для ответа на сообщения от имени автора.