Британська розвідка: Російські війська впевнено просуваються у Донецькій області
У липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).
"Сухопутні війська впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська", - йдеться у зведенні.
За даними британської розвідки, російські війська також просувалися на північ до міста Нью-Йорка, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. За місто йдуть бої між російською армією та Збройними силами України.
"Ймовірно, Росія продовжить тактичний наступ найближчими тижнями. Однак її загальні оперативні можливості залишаються обмеженими кількома факторами, включаючи високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів", - зазначають у Міноборони Британії.