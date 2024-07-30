Британська розвідка: Російські війська впевнено просуваються у Донецькій області

У липні 2024 року російські сухопутні війська продовжували наступ у центральній частині Донецької області, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у X (Twitter).

"Сухопутні війська впевнено просувалися на захід, взявши під контроль кілька сіл і наблизившись до логістичного вузла Покровська", - йдеться у зведенні.

За даними британської розвідки, російські війська також просувалися на північ до міста Нью-Йорка, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. За місто йдуть бої між російською армією та Збройними силами України.