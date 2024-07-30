Британская разведка: Российские войска уверенно продвигаются в Донецкой области
В июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).
"Сухопутные войска уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровск", - говорится в сводке.
По данным британской разведки, российские войска также продвигались на север в город Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года. За город идут бои между российской армией и Вооруженными силами Украины.
"Вероятно, Россия продолжит тактическое наступление в ближайшие недели. Однако ее общие оперативные возможности остаются ограниченными несколькими факторами, включая высокий уровень истощения, ограниченную подготовку и нехватку офицеров", - отмечают в Минобороны Британии.