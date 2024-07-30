Британская разведка: Российские войска уверенно продвигаются в Донецкой области

В июле 2024 года российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной части Донецкой области, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

"Сухопутные войска уверенно продвигались на запад, взяв под контроль несколько сел и приблизившись к логистическому узлу Покровск", - говорится в сводке.

По данным британской разведки, российские войска также продвигались на север в город Нью-Йорк, который находится на линии фронта с 2014 года. За город идут бои между российской армией и Вооруженными силами Украины.