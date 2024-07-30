У ВМС ЗСУ прокоментували наявність підводних човнів РФ в акваторії Чорного моря

Три російські підводні човни знаходяться в акваторії Чорного моря, Сили оборони України продовжують відстежувати ситуацію, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

"Ситуація залишається незмінною – там зараз перебувають три підводні човни. Це більше схоже на навчання особового складу, але тим не менш навчання періодично закінчуються практичними стрільбами. Тому завжди слід очікувати небезпеки від цих одиниць і ми, відповідно, її очікуємо".

За словами офіцера, в акваторії Азовського моря ворожі судна наразі відсутні: надводні кораблі залишаються в пунктах базування.

Що передувало:

Плетенчук повідомив, що російські окупанти вперше вивели в море одразу три підводні човни, які є носіями крилатих ракет.