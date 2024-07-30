В ВМС ВСУ прокомментировали наличие подводных лодок РФ в акватории Черного моря

Три российские подводные лодки находятся в акватории Черного моря, Силы обороны Украины продолжают отслеживать ситуацию, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона

"Ситуация остается неизменной - там сейчас находятся три подводные лодки. Это больше похоже на учение личного состава, но тем не менее учения периодически заканчиваются практическими стрельбами. Поэтому всегда следует ожидать опасности от этих единиц и мы, соответственно, ее ожидаем".

По словам офицера, в акватории Азовского моря вражеские суда пока отсутствуют: надводные корабли остаются в пунктах базирования.

Что предшествовало:

Плетенчук сообщил, что российские оккупанты впервые вывели в море сразу три подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет.