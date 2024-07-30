Виробник Milka та Oreo засекретив дані про прибуток в РФ – B4Ukraine

Американська компанія Mondelez International — виробник шоколаду і печива Oreo, Milka, Toblerone, Barny, Tuc — вирішила не оприлюднювати фінансову звітність свого російського бізнесу за 2023 рік, повідомляє Економічна правда.

"Рішення не розкривати дані (як це роблять також Nestle і Mars) демонструє спробу гігантів споживчих товарів уникнути подальшого репутаційного краху, пов’язаного з їхньою відмовою виходити з ринку країни-агресора" , — заявили у коаліції B4Ukraine.

Cнековий гігант Mondelez International пообіцяв зробити свій бізнес там "автономним із самодостатнім ланцюгом постачань" до кінця минулого року.

"Попри обіцянки скоротити діяльність у Росії, а також наші численні спроби залучити керівництво компанії до діалогу, Mondelez продовжує розширювати російський бізнес за деякими показниками" , — розповіли у B4Ukraine.

До прикладу у коаліції наводять дані про те, що фірма продала у РФ 9800 тонн шоколаду Milka лише за перший квартал 2024 року — вшестеро більше, ніж було зазначено в її прогнозі.

Російська "дочка" компанії та її співробітники також залишаються пов'язаними з рештою Mondelez.

Попри засекречення звітності, за оцінками Київської школи економіки (KSE), дохід Mondelez у Росії 2023 року склав близько 1,4 мільярда доларів, а сума податків, сплачених Кремлю — 62 мільйони доларів.