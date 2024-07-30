Производитель Milka и Oreo засекретил данные о прибыли в РФ – B4Ukraine

Американская компания Mondelez International - производитель шоколада и печенья Oreo, Milka, Toblerone, Barny, Tuc - решила не обнародовать финансовую отчетность своего российского бизнеса за 2023 год, сообщает Экономическая правда.

"Решение не раскрывать данные (как это делают также Nestle и Mars) демонстрирует попытку гигантов потребительских товаров избежать дальнейшего репутационного краха, связанного с их отказом выходить с рынка страны-агрессора" , - заявили в коалиции B4Ukraine.

Cнековый гигант Mondelez International пообещал сделать свой бизнес там "автономным с самодостаточной цепью поставок" до конца прошлого года.

"Несмотря на обещания сократить деятельность в России, а также наши многочисленные попытки привлечь руководство компании к диалогу, Mondelez продолжает расширять российский бизнес по некоторым показателям" , - рассказали в B4Ukraine.

К примеру в коалиции приводят данные о том, что фирма продала в РФ 9800 тонн шоколада Milka только за первый квартал 2024 года - в шесть раз больше, чем было указано в ее прогнозе.

Российская "дочка" компании и ее сотрудники также остаются связанными с остальными Mondelez.

Несмотря на засекречивание отчетности, по оценкам Киевской школы экономики (KSE), доход Mondelez в России в 2023 году составил около 1,4 миллиарда долларов, а сумма налогов, уплаченных Кремлю - 62 миллиона долларов.