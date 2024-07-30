У Чехії оцінюють можливість створити добровольчий Український легіон

Речник Міністерства оборони Чехії Карел Чапек повідомив, що його відомство оцінює польський проєкт з формування Українського легіону й розмірковує, чи можна організувати схожу ініціативу в Чехії. Про це пише Radio Prague International, повідомляє Європейська правда.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, в цій країні зареєстровано понад сто тисяч українських біженців, чоловіків віком від 18 до 65 років.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан раніше заявляв, що примусового повернення українців із Чехії не буде, доки буде діяти тимчасовий захист.

А ось міністерка оборони Яна Чернохова в ефірі Чеського телебачення заявила про можливість для українців у Чехії добровільно, без примусу й тиску, взяти участь у потенційному військовому формуванні.

"Українська громада, яка живе в Чехії, численна, навіть не враховуючи хвилю, яка прийшла внаслідок війни. Так що це мало б сенс" , – сказала вона.

"Ми хочемо продовжити навчання українських військових, то чому б нам не навчати й громадян Чехії, українців за національністю, і не створити з них якесь утворення" , – додала міністерка.

Як відзначив виданню Novinky.cz речник Міністерства оборони Чехії Карел Чапек, відомство наразі оцінює польський проєкт із практичного і правового боку. Це підтвердив і інший речник міністерства Давід Полак.

"Міністерство оборони ﻿﻿ збирає більше інформації від польської сторони про виникнення так званого Українського легіону. Коли ми зберемо цю інформацію, то зважимо можливість нашого залучення" , – сказав він інтернет-виданню iDnes.cz.

Полак теж нагадав, що чеські Збройні сили тим часом продовжують навчання українських військових, які для цього прибувають з України.

Як відзначають чеські ЗМІ, це не означає, що в Чехії вже зібралися створювати підрозділ з українців, які живуть у цій країні. Можливо, що чеські інструктори долучаться до навчання Українського легіону, що створюється в Польщі. Минулого року чеські інструктори навчали українців не лише в Чехії, а й на території Польщі.