В Чехии оценивают возможность создать добровольческий Украинский легион

Представитель Министерства обороны Чехии Карел Чапек сообщил, что его ведомство оценивает польский проект по формированию Украинского легиона и размышляет, можно ли организовать похожую инициативу в Чехии, сообщает Европейская правда.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, в этой стране зарегистрировано более ста тысяч украинских беженцев, мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан ранее заявлял, что принудительного возвращения украинцев из Чехии не будет, пока будет действовать временная защита.

А вот министр обороны Яна Чернохова в эфире Чешского телевидения заявила о возможности для украинцев в Чехии добровольно, без принуждения и давления, принять участие в потенциальном военном формировании.

"Украинская община, которая живет в Чехии, многочисленна, даже не учитывая волну, которая пришла в результате войны. Так что это имело бы смысл" , – сказала она.

"Мы хотим продолжить обучение украинских военных, то почему бы нам не обучать и граждан Чехии, украинцев по национальности, и не создать из них какое-то образование" , – добавила министр.

Как отметил изданию Novinky.cz представитель Министерства обороны Чехии Карел Чапек, ведомство сейчас оценивает польский проект с практической и правовой стороны. Это подтвердил и другой представитель министерства Давид Полак.

"Министерство обороны собирает больше информации от польской стороны о возникновении так называемого Украинского легиона. Когда мы соберем эту информацию, то взвесим возможность нашего привлечения" , – сказал он интернет-изданию iDnes.cz.

Полак тоже напомнил, что чешские Вооруженные силы тем временем продолжают обучение украинских военных, которые для этого прибывают из Украины.

Как отмечают чешские СМИ, это не означает, что в Чехии уже собрались создавать подразделение из украинцев, которые живут в этой стране. Возможно, что чешские инструкторы присоединятся к обучению Украинского легиона, который создается в Польше. В прошлом году чешские инструкторы обучали украинцев не только в Чехии, но и на территории Польши.