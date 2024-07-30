У МЗС Ізраїлю вимагають виключити Туреччину з НАТО за погрози вторгнення

Міністр закордонних справ Ізраїлю зажадав у НАТО виключити Туреччину після того, як її президент Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що його країна може "увійти" до Ізраїлю, повідомляє Європейська правда.

Раніше в понеділок на засіданні керівної Партії справедливості та розвитку Ердоган заявив, що Туреччина "має бути дуже сильною, щоб Ізраїль не міг робити ці безглузді речі з Палестиною".

"Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними" , – сказав Ердоган.

"У світлі погроз президента Туреччини Ердогана вторгнутися в Ізраїль і його небезпечної риторики, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац доручив дипломатам... терміново зв'язатися з усіма членами НАТО, закликаючи засудити Туреччину і вимагаючи її виключення з регіонального альянсу" , – йдеться в повідомленні ізраїльського міністерства.

Туреччина приєдналася до НАТО в 1952 році і має другу за чисельністю армію альянсу. НАТО не має спеціального механізму виключення члена, хоча члени НАТО можуть добровільно вийти з блоку.

Лідер нідерландських ультраправих Герт Вілдерс, чия партія є найбільшою в Нідерландах, назвав Ердогана "ісламофашистом" і "абсолютно божевільним". Він додав, що Туреччину "слід вигнати з НАТО". Вілдерс вже давно пропонує виключити Туреччину з альянсу.