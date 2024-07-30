В МИД Израиля требуют исключить Турцию из НАТО за угрозы вторжения

Министр иностранных дел Израиля потребовал у НАТО исключить Турцию после того, как ее президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что его страна может "войти" в Израиль, сообщает Европейская правда.

Ранее в понедельник на заседании правящей Партии справедливости и развития Эрдоган заявил, что Турция "должна быть очень сильной, чтобы Израиль не мог делать эти бессмысленные вещи с Палестиной".

"Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними" , – сказал Эрдоган.

"В свете угроз президента Турции Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил дипломатам... срочно связаться со всеми членами НАТО, призывая осудить Турцию и требуя ее исключения из регионального альянса" , – говорится в сообщении израильского министерства.

Турция присоединилась к НАТО в 1952 году и имеет вторую по численности армию альянса. НАТО не имеет специального механизма исключения члена, хотя члены НАТО могут добровольно выйти из блока.

Лидер нидерландских ультраправых Герт Вилдерс, чья партия является крупнейшей в Нидерландах, назвал Эрдогана "исламофашистом" и "абсолютно сумасшедшим". Он добавил, что Турцию "следует выгнать из НАТО". Вилдерс уже давно предлагает исключить Турцию из альянса.