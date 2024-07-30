FT: Трамп у разі обрання може наполягати на відмові від вступу України в НАТО

Багато спекуляцій щодо потенційної "зради" США у відношенні до України (у разі повернення Трампа до влади) зосереджені на можливому припиненні поставок зброї, пов'язаному з визнанням анексії Росією частини української території. Але ще одне менш обговорюване питання також стає життєво важливим: нейтралітет України. Про це пише Гідеон Рахман, головний оглядач з міжнародних питань у Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Джей Ді Венс, кандидат на посаду віцепрезидента від республіканців, в інтерв'ю New York Times у червні висловився на користь нейтральної України. Венс сказав, що підхід полягатиме в тому, щоб "гарантувати як незалежність Києва, так і його нейтралітет... Нейтралітет — це, очевидно, те, що вони [росіяни] вважають для себе екзистенціально важливим".

Однак адміністрація Байдена залишається стриманою щодо вимоги Росії про нейтральну Україну, вважаючи, що амбіції Владіміра Путіна на цьому не зупиняться. Минулого тижня радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив про це: "зрозуміло, що Росія зараз хоче нейтральну Україну, яка не може належним чином захистити себе. Він все ще хоче підкорити Україну. І ми не дозволимо цьому статися".

Україна наполягає на повному відновленні своєї територіальної цілісності, включаючи Крим. США та їхні європейські союзники заявляють, що підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно", і що вони не будуть нав'язувати українцям мирні умови.

"Найбільшою перешкодою на шляху до миру є не глибоке небажання України йти на територіальні поступки — хоча воно є реальним. Це той факт, що Росія все одно вимагатиме врегулювання, яке передбачає підкорення 80% території України, яку вона не контролює. Українцям потрібні гарантії того, що Росія не скористається мирним врегулюванням для переозброєння, а потім знову перейде в наступ. Поки вони цього не отримають, у Києві не може бути серйозних дебатів щодо кордонів чи території" , — вважає Рахман.

Нинішня позиція Києва полягає в тому, що Україна повинна вступити до НАТО, що означало б, що на країну поширюються гарантії колективної безпеки Альянсу. На останньому саміті НАТО було заявлено, що "майбутнє України — в НАТО". Але було додано, що це станеться лише тоді, "коли союзники погодяться й умови будуть виконані".

Інша ідея, яка має прихильників у Вашингтоні, — це "ізраїльський варіант", який дозволив би уникнути формального договірного зобов'язання захищати Україну — і натомість покладатися на розбудову України за допомогою передової західної військової допомоги, щоб вона могла самостійно стримувати майбутню російську агресію.