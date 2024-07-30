FT: Трамп в случае избрания может настаивать на отказе от вступления Украины в НАТО

Многие спекуляции относительно потенциальной "измены" США в отношении Украины (в случае возвращения Трампа к власти) сосредоточены на возможном прекращении поставок оружия, связанном с признанием аннексии Россией части украинской территории. Но еще один менее обсуждаемый вопрос становится жизненно важным: нейтралитет Украины. Об этом Гидеон Рахман, главный обозреватель по международным вопросам в Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Джей Ди Вэнс, кандидат на должность вице-президента от республиканцев, в интервью New York Times в июне высказался в пользу нейтральной Украины. Вэнс сказал, что подход будет заключаться в том, чтобы "гарантировать как независимость Киева, так и его нейтралитет... Нейтралитет — это, очевидно, то, что они [россияне] считают для себя экзистенциально важным".

Однако администрация Байдена остается сдержанной по поводу требования России о нейтральной Украине, считая, что амбиции Владимира Путина на этом не остановятся. На прошлой неделе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил об этом: "понятно, что Россия сейчас хочет нейтральную Украину, которая не может должным образом защитить себя. Он все еще хочет покорить Украину. И мы не позволим этому произойти".

Украина настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности, включая Крым. США и их европейские союзники заявляют, что будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", и что они не будут навязывать украинцам мирные условия.

"Самым большим препятствием на пути к миру является не глубокое нежелание Украины идти на территориальные уступки — хотя оно является реальным. Это тот факт, что Россия все равно будет требовать урегулирования, которое предусматривает подчинение 80% территории Украины, которую она не контролирует. Украинцам нужны гарантии того, что Россия не воспользуется мирным урегулированием для перевооружения, а затем снова перейдет в наступление. Пока они этого не получат, в Киеве не может быть серьезных дебатов о границах или территории" , — считает Рахман.

Нынешняя позиция Киева заключается в том, что Украина должна вступить в НАТО, что означает, что на страну распространяются гарантии коллективной безопасности Альянса. На последнем саммите НАТО было заявлено, что "будущее Украины — в НАТО". Но было добавлено, что это произойдет только тогда, "когда союзники согласятся и условия будут выполнены".

Другая идея, которая имеет сторонников в Вашингтоне, — это "израильский вариант", который позволил бы избежать формального договорного обязательства защищать Украину — и полагаться на развитие Украины с помощью передовой западной военной помощи, чтобы она могла самостоятельно сдерживать будущую российскую агрессию.