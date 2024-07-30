Міноборони уклало два контракти з українськими виробниками зброї на майже 5 млрд грн

Міністерство оборони уклало два оборонні контракти з українськими виробниками на майже 5 млрд грн, повідомляє Лівий берег.

Підписання угод між "Агенцією оборонних закупівель" Міністерства оборони та підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу відбулося під час робочої поїздки регіонами президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Рустема Умєрова.

"Це надзвичайно важливо для зміцнення обороноздатності нашої держави. Адже ми купуємо і підтримуємо своє, сприяючи розвитку нашої економіки та промисловості" , – зазначив Умєров.

Під час поїздки Володимир Зеленський та Рустем Умєров відвідали підприємства оборонної промисловості, щоб ознайомитися з їхньою роботою. У заході також взяли участь перший заступник міністра генерал-лейтенант Іван Гаврилюк та заступник міністра Дмитро Кліменков.